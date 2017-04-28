Fotoğraf Çekmeye Gitti, 3 Gündür Geri Dönmedi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, gece fotoğrafı çekmek için evinden çıkan Ahmet Kabalak'tan 3 gündür haber alınamıyor.



26 yaşında olan amatör fotoğrafçı Ahmet Kabalak, 3 gün önce akşam saatlerinde Altınoluk ve Kazdağları bölgesinde gece fotoğrafı çekimi için güvenlikçi olarak çalıştığı iş yerinde ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Yapılan incelemede, Ahmet Kabalak'ın cep telefonunun en son olarak Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde sinyal verdiği belirlenirken, kayıp şahsın bulunması için sosyal medya üzerinden kampanya başlatıldı. Ayrıca Altınoluk-Akçay-Burhaniye sahil bölgesinde, karadan da polis ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Kabalak'ın eşinin de güvenlik görevlisi olduğu ve 7 aylık evli olduğu öğrenildi. - BALIKESİR