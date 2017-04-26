Fotoğraf ÇEkimi Sırasında İç ÇAmaşırı İle Yaptığı Dansı Paylaştı.
Yıldızı her geçen gün parlayan 29 yaşındaki ABD'li manken fotoğraf çekimi sırasında arkadaşı ile bikinili yaptığı dansı instagramda paylaştı.
Yıldızı her geçen gün parlayan 29 yaşındaki ABD'li manken fotoğraf çekimi sırasında arkadaşı ile bikinili yaptığı dansı instagramda paylaştı.
Manken dabs videosunu İnstgaram'da hesabından ' Şlteki Normal Bir Günüm, Beğenileriniz Nerede ' başlığı ile paylaştı.
Manken son günlerde daha önce anlaşmış olduğu iç çamaşırı firmaısnın çekimleri için zamnının çoğunu setlerde geçiriyor.
video kısa sğre içinde yaklaşık 200,000 beğeni aldı
Read more: http://www.dailymail.co.uk/usshowbiz/article-4445172/Ashley-Graham-twerks-lingerie.html#ixzz4fN3kvVg8
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