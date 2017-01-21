Fotoğraf //bariyerlere Çarpan Minibüs Hurda Yığınına Döndü 1 Ölü

Fotoğraf //bariyerlere Çarpan Minibüs Hurda Yığınına Döndü 1 Ölü

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