Fotoğraf 15 Temmuz Gecesi Çekildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununa Kur'an-ı Kerim öğretirken çekilen fotoğrafının 15 Temmuz gecesine ait olduğunu söyledi.

Fotoğraf 15 Temmuz Gecesi Çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununa Kur'an-ı Kerim öğretirken çekilen fotoğrafının 15 Temmuz gecesine ait olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında bir soru üzerine, torununa Kur'an-ı Kerim öğretirken çekilen fotoğrafın arka planını anlattı. Son günlerde sosyal medyada sıkça yer alan fotoğrafın 15 Temmuz gecesi Marmaris'te çekildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olaylar başlamadan önce çekilmişti" dedi.

(İHA)

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