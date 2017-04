Forvete Balotelli

Bir sezonu daha kötü geçirmeye tahammülü kalmayan sarı-kırmızılılar transferde büyük oynuyor. Galatasaray hem takıma gelir gelmez katkı sağlayacak hem de küskün taraftarı tribüne çekecek Mario Balotelli'nin peşine düştü. İtalyan futbolcunun her geçen gün Cimbom'a yaklaştığı iddia edildi. Fransız orange.fr sitesi Nice Başkanı Jean Pierre Rivere'nin Balotelli'nin kulüpte kalması konusunda fazla umutlu olmadığını yazdı. Haberde Galatasaray adına Cenk Ergün'ün, Balo'nun menajeri Mino Raiola ile masaya oturduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği bilgisi paylaşıldı.



'GALA DAHA İYİ SEÇENEK'



Balotelli'nin bir dönem formasını giydiği İnter ile ilgili haberleri paylaşan fcinternews sitesi de "Balotelli, Nice'ten uzaklaşıyor, Galatasaray'a doğru gidiyor" ifadelerine yer verdi. Haberde "Balotelli'nin ufku Galatasaray macerasında. Nice'te önemli işler yapıyor ancak onun daha büyük bir takıma ihtiyacı var. Bu sebeple daha dikkat çekici bir takmda forma giymeyi arzuluyor. Gala, Balotelli için daha iyi bir seçenek" denildi. Ayrıca Galatasaray taraftarının da Mario Balotelli'nin sosyal medya hesaplarını adeta esir alarak "Come to Gala" (G.Saray'a gel) mesajları yağdırdığı ifade ediliyor.



GOL, KIRMIZI KART, OLAY



Balotelli'nin Nice kariyerinde ne ararsan var. 19 karşılaşmada, 13 gol attı, 1 asist yaptı. 3 kez kırmızı, 5 defa da sarı kart gördü. Son olarak havaalanında güvenlik kapısından dizlerinin üzerinden kayarak geçmesiyle gündeme damga vurdu. Balotelli disiplin bakımından



kontrol altında tutulduğunda hücumda çok büyük bir silah.



KOMBİNE PATLATIR



Galatasaray yönetimi kötü geçen 2 sezonun ardından önümüzdeki yıl kombinelerde düşük bir sayıdan kalmaktan endişe ediyor. Bu sebeple Mario Balotelli transferine çok ciddi yaklaşıyor. Balo'nun gelişiyle kombine satışında patlama bekleniyor. Yeni bir yıldızın tribüne taraftar çekmede katkısı büyük olacak.



BALOTELLİ KİMDİR?



Doğum tarihi: 12 Ağustos 1990



Doğum yeri: İtalya



Boy: 1.89 / Kilo: 82



Pozisyon: Forvet



Kulübü: Nice



Forma numarası: 9



Kaynak: Fotomac