Forvet Transferinde Sıcak Gelişme!

Galatasaray'ın gözdelerinden Wilfried Bony, M. City tarafından satışa çıkarıldı.



Pep Guardiola sezon başında 2.35 milyon euro'ya Stoke'a kiraladığı Fildişili oyuncuyu kadrosunda istemiyor.



Şubat ayında oynanan West Brom maçından sonra kadro dışı bırakılan 28 yaşındaki Bony, 2.5 aydır maç oynamıyor.



Soyunma odasında takım arkadaşlarıyla yumruk yumruğa kavga eden Fildişi Sahilli oyuncu için City'nin herhangi bir rakamı kabul etmeye hazır olduğu bildirildi. Eski takımı Swansea da Bony'nin peşinde.



(Fotomaç)