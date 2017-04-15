Forvet Hattında Forma Kimin Olacak?

Ligin ilk yarısında gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da forvetlerin 2. yarıda skora katkı sağlamaya başlaması, teknik direktör Ersun Yanal'ın yüzünü güldürdü.



Ligin ilk devresinde 11 gol atan bordo-mavililerde, devre arasında Rodallega'nın transfer edilmesiyle birlikte ilk yarıda 11 maçta görev yapan N'Doye önce kulübeye çekilmiş, ardından yükselen performansıyla formasını geri almıştı.



Son oynanan Beşiktaş maçında, cezası nedeniyle görev yapamayan N'Doye'un yokluğunda forma giyen Rodallega, karşılaşmada 1 gol atarken, ortaya koyduğu performansla da beğeni topladı. Rodallega, gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçı öncesi ilk 11 için N'Doye ile sıkı bir rekabete girdi. 32 yaşındaki N'Doye, bu sezon ligde 20 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki Kolombiyalı forvet Rodallega ise forma giydiği 8 maçta 2 gol kaydetti.



CAS'TAN BU KEZ F.BAHÇE'YE RET



Trabzonspor'un 2010-11 sezonu şike süreciyle ilgili olarak gereken cezaların verilmediği gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddeden CAS, dün de Fenerbahçe'nin, "Trabzonspor da şike sürecine dahil olmalıdır" şeklindeki başvurusunu kabul etmedi. Bordo-mavili kulübün resmi hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz mücadelesine aynı kararlılıkla devam edecektir" denildi.



(Sabah)