Forvet'e Son İki Aday

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda takıma yeni bir forvet kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, son olarak kulübe menacerler aracılığıyla önerilen; Olympiakos'lu Brown Ideye ve Villarreal'li Roberto Soldado için çalışma başlatmıştı.

Soldado listeden çıkartıldı

Bu 2 isim için yapılan araştırmalar sonrasında yönetim, Villareal'in İspanyol oyuncusu Soldado'nun uzun süredir süren sakatlığını göz önünde bulundurarak bu ismi listesinden çıkardı. Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un Nijeryalı golcüsü Brown Ideye için görüşmelerine devam eden yönetimin, Anzhi'yle sezon sonuna kadar kiralık olan sözleşmesi feshedilmesinin ardından Shakhtar'a dönen Pylyp Budkivsky'yi yeniden gündemine aldığı bildirildi.

Shakhtar kiralamak istiyor

Rusya Premier Lig devi Anzhi'de çıktığı 22 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, kulübü, Süleyman Kerimov'dan satın alan Osman Kadiyev'in başlattığı ekonomik olarak küçülme operasyonu sonrasında gönderilmişti. Bu gelişmenin ardından Shakhtar'ın Portekiz kampına katılan 1,96'lık futbolcunun, Ukrayna ekibiyle çalışmalarına devam ettiği ancak kulübünün bu ismi sezon sonuna kadar başka bir ekibe kiralamayı istediği öğrenildi.

Kaynak: Fanatik