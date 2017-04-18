Forum Mersin'den Hediye Yağmuru

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, 22-30 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceği 'Dev Hediye Makinesi' kampanyası kapsamında tüm Mersinlilere sürpriz hediyeler dağıtmaya hazırlanıyor.



Forum Mersin AVM'nin sürprizlerle dolu eğlenceli kampanyası 'Dev Hediye Makinesi', 22 Nisan'da başlıyor. Televizyondan tablete, sinema biletinden hediye çeklerine pek çok sürpriz hediye sunan kampanyaya katılmak için, mağazalardan tek seferde ve aynı gün içinde yapılan en az 150 TL'lik alışveriş fişiyle kayıt olmak yeterli olacak.



İçindeki toplarda sürpriz hediyeler taşıyan bir otomat olan hediye makinesi, ziyaretçilerin ibraz edecekleri fişler karşılığında birer hediye topu verecek. - MERSİN