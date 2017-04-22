Forum Mersin'den Annelere Ücretsiz Fotoğraf Kursu

Forum Mersin Alışveriş Merkezi, Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Mersinli annelere ücretsiz fotoğraf kursu düzenleyecek.



Forum Mersin, 28 Nisan, 1-3-5 Mayıs tarihlerinde iki hafta boyunca fotoğraf sanatçısı Dünya Arslan eşliğinde ücretsiz ve sertifikalı fotoğraf kursu düzenliyor. Özellikle anneleri hedefleyen kurs kapsamında, hem teknik hem de uygulamalı eğitimlerin yanı sıra fotoğraf tekniklerine dair detaylı bilgiler verilecek. Kurs bitiminde sertifikalarını alacak olan katılımcıların çekecekleri fotoğraflar, 8-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek Anneler Günü sergisinde izlenime sunulacak.



Fotoğraf kursuna katılmak isteyenlerin 26 Nisan 2017'ye kadar alışveriş merkezinin danışma ofisinde kayıt yaptırmaları gerektiği bildirildi. - MERSİN