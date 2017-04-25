Forum Mersin 23 Nisan'da Çocukları Geçmişle Buluşturdu

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, 23 Nisan Çocuk Bayramında çocukları plaktan saat yapım atölyesi ile eğlendirdi.



Forum Mersin AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel "Plaktan Saat Yapım Atölyesi" etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar eski plaklardan yaptıkları duvar saatleriyle nostaljik anlar yaşadı. 45'lik ve 30'luk plakların kullanıldığı atölye çalışmasında çocuklar, plaklar üzerine istedikleri desen, renk ve figürlerle süsleyip kendilerine özel bir tasarım ortaya çıkarttı. Sonrasında tasarladıkları plaklara saat mekanizması, akrep ve yelkovanı takarak kullanmaya hazır hale getirdi. Çocuklar hem odalarının duvarlarını süsledi hem de zamanlarını kendi elleriyle yaptıkları bir tasarımla takip etme mutluluğunu da yaşadı. - MERSİN