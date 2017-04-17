Forum Magnesia'da Lego Etkinliği
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği Lego etkinliğinde çocuklara keyifli günler yaşatacak.
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği Lego etkinliğinde çocuklara keyifli günler yaşatacak.
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Lego Friends ve Lego City etkinliği düzenleyecek. 21-23 Nisan tarihleri arasında 6-12 yaş arası çocukların ücretsiz katılabileceği etkinlikler kapsamında alışveriş merkezi içerisine kurulacak özel alanda çocuklar Lego'lardan yapılan şehirleri keşfetme imkanı bulacak. Manisa'da bir ilkin gerçekleştirileceği etkinlikte çocuklar ve aileleri sevilen Lego oyuncaklarıyla Lego Friends temasıyla yardımseverliği ve arkadaşlığı, Lego City konseptiyle şehir hayatını keşfedecek. - MANİSA