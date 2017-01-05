Forum Kayseri 5. Yıl Kutlamaları ile Ziyaretçilerini Coşturmaya Hazırlanıyor!

Şehrin eğlence ve alışveriş merkezi Forum Kayseri, 5. yaşını ziyaretçileriyle birlikte birbirinden renkli ve sürpriz dolu etkinliklerle kutluyor.



Şehrin çekim merkezi Forum Kayseri, 5. yıl dönümünüziyaretçileriyle birlikte birbirinden renkli ve sürpriz dolu etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 07 - 14 Ocaktarihleri arasında gerçekleştirilecek eğlenceli etkinliklerin zirve noktası, ünlü şarkıcı Hadise'nin katılacağı kutlamalar olacak.



Forum Kayseri ziyaretçilerini büyülenecekleri havada gerçekleşecek akrobatik dans gösterisi ve eğlenceye doyacakları ışıklı dans gösterisi de bekliyor. Ziyaretçiler 5. yıl coşkusunu evlerine taşıma fırsatı da bulacak. Kurulacak alanda fotoğraf çektirecek olan ziyaretçiler, fotoğraflarını rozet üzerine bastırarak bu mutlu günlerini ölümsüzleştirecek.



Etkinlik Programı kapsamında şunlara yer verilecek: Işıklı Dans Show, 07 Ocak, 15.00 - 18.00 - 19.00; Havada Dans Show, 08 Ocak, 15.00 - 17.00; Fotoğraflı Rozetler, 10 - 14 Ocak, 14.00 - 19.00; Hadise ile Doğum Günü Kutlaması, 14 Ocak, 16.00; Hadise İmza Günü, 14 Ocak, 16.30. - KAYSERİ