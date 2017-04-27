Forum İstanbul 2017 İçin Geri Sayım

4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Forum İstanbul 2017'de; Dünyada ve Türkiye'de Yeni Dönem, İhracatta Atılım Yılı, Sanayi ve Ekonomide Dijital Dönüşüm, Gelecekte Yaşam -Akıllı Şehirler, Finansal Sistemlerin Geleceği Nasıl Olacak?, Enerjide Yol Haritası, Savunma'da Stratejik Yenilikler Neler Olmalı? konuları ele alınacak.

'Yarının Kurulması-Hedef 2023' sloganıyla yola çıkan ve Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'nin sadece bulunduğu coğrafyada değil, dünyada önde gelen güçlü bir devlet olma vizyonuna katkı sunmayı hedefleyen Forum İstanbul, bu yılda birbirinden önemli konuşmacıları bir araya getirecek.

'Türkiye Geleceğini Yeniden Tasarlıyor' ana temasıyla, 4-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Swissotel The Bosphorus'da 16.'sı düzenlenecek Forum İstanbul'un açılışında onur konuğu olarak T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşma yapması bekleniyor.

Açılış konuşmalarını TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Forum İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi'nin gerçekleştirecekleri konferansın ikinci gün açılışını ise T.C. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yapacak. Forum İstanbul 2017'nin diğer konuşmacıları arasında T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, T.C. Enerji Bakanı Berat Albayrak, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın yanı sıra Hudson Enstitüsü'nden Walter Russel Mead, EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Jean Patrick Marquet, Mc Kinsey Küresel Enerji Başkanı Paul Sheng, QT Holding Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Abdullatif AL Meer ve Al Sharq Forum'un kurucusu Wadah Khanfar da yer alacak.

Dünyada ve Türkiye'de Yeni Dönemde Neler Olacak?

Forum İstanbul Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlter Turan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Dünyada ve Türkiye'de Yeni Dönem' başlıklı oturumda; 'Düşük oranlı büyümenin öngörüldüğü küresel ekonomide önümüzde daha ne bekleniyor', 'Küreselleşme karşıtı, yerelleşen politakalar artıyor mu?', ' Çok kutuplu dünyanın liderleri kimler olacak?', 'Brexit ve gelecek referandumlar sonrası Avrupa nereye gidiyor?', 'AB küresel startejisi için beklentiler neler?', 'Çin'in yapısal reformlarının küresel ekonomiye etkisi ne olacak? Çinli şirketlerin küresel yatırımları sanayileri ve piyasaları değiştirebilir mi?', 'Gelişmekte olan pazarlar için yol haritası nedir?', 'Türkiye'de daha kapsamlı bir büyüme ve ekonomik istikrar için yapısal reformlar ne olmalıdır?' gibi soruların yanıtları aranacak.

2017 Yılında İhracatta Neler Olacak?

'Gümrük Birliği'nin revize edilmesi ile rekabet gücünde sağlanacak artışlar neler olacak?',' Dünyada yeni bir korumacılık dalgası yayılırken, kapılar nasıl aralanabilir?',' Küresel mal ticaretinin yavaşladığı bir ortamda hizmet ticaretinin sunduğu fırsatlar olabilir mi?','Turizm ve ulaşım sektörleri' 'Yatırım projeleri için finansman kaynakları' gibi konular, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz'un moderatörlüğü'nde 'İhracatta Atılım Yılı' başlıklı oturum ile Türkiye'nin 2017 yılı ihracatını masaya yatıracak.

Sanayide ve Ekonomide Dijital Dönüşüm Neleri Getirecek?

4 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek 'Sanayide ve Ekonomide Dijital Dönüşüm' başlıklı oturum, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Başaran'ın moderatörlüğünde 'Endüstrilerin dijital dönüşümü için yol haritası','Endüstri 4.0 ile dijital yönetim devrimi: Değişen piyasa koşullarında pazar paylarını artırma', 'Dijital dönüşüm KOBİ'ler için kaldıraç olabilir mi?', 'Yerli yazılımlar ile cari açık kapatılabilir mi?','Sürdürülebilir yeni üretim modelleri için nasıl bir teknoloji?,'Yapay zeka ile ürünlerin kişiselleşmesi','Nesnelerin internetinde siber güvenlik (Şirketler siber saldırılara hazır mı?),'Değişime ayak uydurması gereken şirketler için M&A' konuları tartışılacak.

Gelecekte Yaşam ve Fırsatlar Neler Olacak?

Zaman ve enerji tasarrufu mantığı ile akıllı binalardan akıllı şehirlere, akıllı şehirlerden akıllı yaşama uzanan kavramların giderek yaygınlaştığı günümüzde, Türkiye için geleceğin yaşamının nasıl kurgulanacağı sorularının yanıtları; Forum İstanbul Başkan Yardımcısı Haluk Sur'un moderatörlüğünde aranacak.

Forum İstanbul 2017 İkinci Günü'nde de Birbirinden Değerli Konuşmacıları Ağırlayacak

Forum İstanbul'un ikinci günü 'Türkiye'nin Mali İhtiyaçları İçin Yeni Yollar" başlıklı oturumda 'Uluslararası yatırım fonları' konuları ele alınacak. 'Finansal Sistemlerin Geleceği Nasıl Olacak' başlıklı oturumda ise 'Küresel bankacılık ve stratejiler nasıl bir yol almaktadır? Küresel finansal sistemini yöneten trendler nelerdir? Türk bankacılık sistemi nasıl bir yol haritası izlemelidir? gibi soruların cevapları oturuma katılan konuşmacılarca verilecek.

'Küresel enerji görünümü ne durumda?', 'Enerji yatırım stratejilerinde liderler için yol haritası', 'Petrol ve enerji fiyatlarındaki gelişmelerin enerji politikası üzerindeki etkileri', 'Yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri', 'Enerji bağımlılığının azaltılması için enerji verimliliğinin artırılması: Yeni teknolojik çözümler', 'Enerji yatırımları için finansman kaynakları' gibi konular "Türkiye'nin Geleceğinde Yer Alacak Stratejik Sektörlerden Enerjide Yol Haritası" başlıklı oturumda tartışılacak.

İkinci günün son oturumda ise 'Tüm güncel ve teknolojik gelişmeler ışığında Türkiye'nin savunma sanayisi için yol haritasında hangi yeni unsurlar yer alabilir?', 'Kritik altyapı saldırılarından, politik süreçlerin sabote edilmesi denemelerine varan siber savaşlar ile savunma modellerinde nasıl bir değişiklik olacak?', 'Teknolojik yeniliklerin ve dördüncü sanayi devriminin savunma sanayi üzerine etkisi', 'Liderler, dijital dünyada terörizm tehdidini nasıl yönetebilir?' ve 'Siber güvenlik yazılımlarının önemi' gibi başlıklar ele alınacak.