Forum Erzurum'dan Film Gibi Alışveriş

Erzurumluların buluşma noktası Forum Erzurum, 24-28 Nisan 2017 tarihleri arasında ücretsiz sinema bileti kazanma fırsatı sunuyor.



Alışveriş, sinema, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan Forum Erzurum, AVM içerisindeki herhangi bir mağazadan 150 TL ve üzeri alışveriş yapacak herkese, tek kişilik sinema bileti hediye ediyor. Forum Erzurum sinemalarında geçerli biletler ile tüm ziyaretçiler, vizyondaki en güncel filmleri ücretsiz izleme keyfini yaşayacak. - ERZURUM