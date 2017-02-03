Forum Erzurum'da Mini Sürüş Akademisi Tüm Hızıyla Sürüyor

Erzurum'un yaşam merkezi Forum Erzurum'da, sömestr tatili çok renkli geçiyor. 28 Ocak'ta başlayan 'Mini Sürüş Akademisi'ne çocukların ilgisi oldukça yoğun oldu. 5 Şubat'a kadar devam edecek olan bu keyifli etkinliğe tüm minik ziyaretçiler davet edildi.



Erzurumluların buluşma noktası Forum Erzurum, çocuklara yönelik keyifli etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. 28 Ocak'ta başlayan ve 5 Şubat tarihine kadar devam eden 'Mini Sürüş Akademisi' ile çocuklar unutulmaz bir deneyim yaşıyor.



'Mini Sürüş Akademisi'nde çocuklar uygulamalı trafik eğitimi alırken aynı zamanda trafik temalı boyama, puzzle ve çeşitli atölyelerde el becerilerini geliştiriyorlar. Keyifli anların yaşandığı etkinlikte çocuklar, mini araçları kullanarak trafik işaretlerinin yer aldığı parkurda trafik deneyimi yaşıyor.



Unutulmaz anların yaşandığı etkinlik sonrasında, tüm minik katılımcılara üzerinde adlarının bulunduğu "Bilinçli otomobil kullanıcısı olma ve trafik kuralları öğrenmeye ilk adım olan Forum Erzurum Trafik Eğitim Parkuru'na katıldığınız için teşekkür ederiz" yazılı sertifika hediye ediliyor. Etkinlik boyunca fotoğraf çektirme şansı olan çocuklar bu keyifli anları güzel bir anı olarak saklayabilecekler.



Forum Erzurum 5 Şubat'a kadar devam edecek olan 'Mini Sürüş Akademisi' etkinliğine tüm minik ziyaretçilerini bekliyor. - ERZURUM