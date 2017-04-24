Forum Erzurum, 23 Nisan'ı Çocukların Unutamayacağı Bir Etkinlikle Kutladı

Forum Erzurum, 21-22-23 Nisan tarihlerinde lisanslı bir çocuk gösterisi olan "Keloğlan Masalları"nı konuk etti. Üç gün süren eğlenceli etkinliğe, Erzurum ve çevre illerinden pek çok çocuk ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.



Erzurumluların buluşma noktası Forum Erzurum, çocuklara yönelik keyifli etkinliklerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da devam etti. Bu yıl pazar gününe denk gelen 23 Nisan kutlamaları kapsamında Forum Erzurum, çocuklar ve aileleri için çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaparak miniklere eğlenceli dakikalar yaşattı.



21-22-23 Nisan tarihlerinde lisanslı bir çocuk gösterisi olan "Keloğlan Masalları"nı konuk eden Forum Erzurum, reyting rekorları kıran "Keloğlan Masalları" adlı çizgi filmin animasyon gösterisini çocuklara canlı olarak aktardı. - ERZURUM