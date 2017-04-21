Forum Bornova Minikleri 23 Nisan'da da Unutmadı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çalışma yapan Forum Bornova, miniklerin keyifli bir bayram geçirmesi için bazı etkinlikler planladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çalışma yapan Forum Bornova, miniklerin keyifli bir bayram geçirmesi için bazı etkinlikler planladı.
İzmir'in alışveriş merkezlerinden Forum Bornova, 23 Nisan-1 Mayıs 2017 tarihleri arasında çocuklara yönelik özel bir etkinliğe imza atıyor. Merkezde kurulacak özel alanda My Little Pony'nin sevilen karakterleri eşliğinde neşeli aktivite düzenleneyecek olan yönetim, minikler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı keyifli bir şekilde geçirmesini sağlayacak. İzmir'de ilk kez gerçekleşecek etkinlikte, My Little Pony maske ve boyama atölyesi, resim bulma oyunu, air brush dövme ve hedef tahtası gibi etkinliklerin yanı sıra, en sevilen karakterler Pinkie Pie, Twilight Sparkle ve Rainbow Dash'in animatronik maskotları da minikleri eğlendirecek. - İZMİR