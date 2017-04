Forum Bornova Icsc Ödüllerinde Finalde

İlklerin merkezi Forum Bornova, "Mavi'nin Yeri" ve "On Bin Sıcak Kalp" projeleri ilesektörünün en önemli kuruluşu olan Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi ICSC'nin her yıl düzenlediği ödül programlarında bu yıl "Müşteri Hizmetleri" ve "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" kategorilerinde finale kaldı. Ödüller 8 Haziran'da Viyana'da gerçekleştirilecek törende sahiplerini bulacak.



İzmir'in en prestijli alışveriş merkezlerinden Forum Bornova, "Mavi'nin Yeri" ve "On Bin Sıcak Kalp" projeleri ile Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi ICSC'nin her yıl düzenlediği ödül programlarında finale kaldı. Bu yıl 8 kategoride verilecek olan ICSC Solal Pazarlama Ödülleri, 8 Haziran'da Viyana'da sahiplerine teslim edilecek. Forum Bornova,"Mavi'nin Yeri" projesi ile "Müşteri Hizmetleri", "On Bin Sıcak Kalp" projesi ile de "Kurumsal Sosyal Sorumluluk"kategorilerinde ödül sahibi olmaya aday. Avrupa Alışveriş Merkezleri Ödülleri'nde başvurular, proje aşamasından operasyonel sonuçlara kadar çeşitli kriterlerde değerlendirilerek Avrupa'nın en iyisi seçilmek için yarışıyor. Avrupa'nın gayrimenkul dalında en önemli ödüllerinden biri olan bu programda projeler sektör liderlerinden oluşan profesyonel bir jüri tarafından değerlendiriliyor.



Mavi'nin Yeri'nde minik dostlar güvende



"Müşteri Hizmetleri" kategorisinde finale kalan, köpek emanet noktası "Mavi'nin Yeri"projesi sayesinde alışveriş merkezine gelen ziyaretçiler, gönül rahatlığıyla sevimli dostlarını buraya emanet edebiliyor. Bu sayede ziyaretçiler, akılları minik dostlarında kalmadan sinemaya girip film izleyebiliyor veya alışverişlerini yapabiliyor.



On bin sıcak kalp çocukların kalplerini ısıttı



"Kurumsal Sosyal Sorumluluk"kategorilerinde finale kalan "On Bin Sıcak Kalp" projesinde ise İzmir'in 30 ilçesinde 473 okuldaki ihtiyaç sahibi 10 bin çocuğa hediye edilen montlarla, çocuklar sadece yeni birer mont sahibi olmadı, aynı zamanda kendileri için yazılan on bin dilekle kalpleri de ısındı.Kampanya kapsamında sosyal medya üzerinden #onbinsicakkalp etiketi ile paylaşılan 10 bini geçen iyi dilek mesajı montların ceplerinde çocuklara ulaştı. - İZMİR