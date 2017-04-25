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Formula One Paddock Club'ın Türkiye'deki Distribütörü ve İş Ortağı Pdı Group Oldu
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Formula One Paddock Club'ın Türkiye'deki Distribütörü ve İş Ortağı Pdı Group Oldu

Formula One Paddock Club’ın dünyadaki sayılı distribütörlerinden biri olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten PDI Group Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Ünsal Abuşoğlu, "Bu işbirliği aynı zamanda Türkiye’nin global bir spor olan Formula 1’e duyduğu ilginin önemli bir göstergesidir" dedi.

Formula One Paddock Club'ın Türkiye'deki Distribütörü ve İş Ortağı Pdı Group Oldu

Formula One Paddock Club'ın dünyadaki sayılı distribütörlerinden biri olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten PDI Group Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Ünsal Abuşoğlu, "Bu işbirliği aynı zamanda Türkiye'nin global bir spor olan Formula 1'e duyduğu ilginin önemli bir göstergesidir" dedi.

Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından Formula 1 etkinliklerinin danışmanlığını üstlenen PDI Group, Formula One Paddock Club'ın Türkiye'deki tek temsilcisi oldu. İşbirliği kapsamında Formula 1 etkinliklerinin bilet satışlarını da yapacak.

"Bu işbirliği, Türkiye'nin Formula 1'e duyduğu ilginin de önemli bir göstergesidir"

PDI Group Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Ünsal Abuşoğlu, PDI Group olarak Formula 1 etkinliklerinin danışmanlığını üstlenmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Bu işbirliğinin aynı zamanda Türkiye'nin global bir spor olan Formula 1'e duyduğu ilginin de önemli bir göstergesi olduğunu kaydeden Ünsal Abuşoğlu, "30 yılı aşkın bir süredir Formula 1 takımlarına, sürücülerine, sponsorlarına ve iş dünyasının yüksek profilli liderlerine, tanınmış, ünlü kişilere ve VIP'lere ev sahipliği yapan Formula One Paddock Club, sadece bir etkinlik ağırlaması değil, yaşanılan bir deneyimdir" dedi.

2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi

24-26 Mart: Avustralya Grand Prix

7-9 Nisan: Çin Grand Prix

14-16 Nisan: Bahreyn Grand Prix

28-30 Nisan: Rusya Grand Prix

12-14 Mayıs: İspanya Grand Prix

25-28 Mayıs: Monaco Grand Prix

9-11 Haziran: Kanada Grand Prix

23-25 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

7-9 Temmuz: Avusturya Grand Prix

14-16 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

28-30 Temmuz: Macaristan Grand Prix

25-27 Ağustos: Belçika Grand Prix

1-3 Eylül: İtalya Grand Prix

15-17 Eylül: Singapur Grand Prix

29-1 Ekim: Malezya Grand Prix

6-8 Ekim: Japonya Grand Prix

20-22 Ekim: Amerika Grand Prix

27-29 Ekim: Meksika Grand Prix

10-12 Kasım: Brezilya Grand Prix

24-26 Kasım: Abu Dabi Grand Prix - İSTANBUL

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