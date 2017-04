Formula One Paddock Club'ın Türkiye'deki Distribütörü ve İş Ortağı Pdı Group Oldu

Formula One Paddock Club'ın dünyadaki sayılı distribütörlerinden biri olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten PDI Group Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Ünsal Abuşoğlu, "Bu işbirliği aynı zamanda Türkiye'nin global bir spor olan Formula 1'e duyduğu ilginin önemli bir göstergesidir" dedi.



Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından Formula 1 etkinliklerinin danışmanlığını üstlenen PDI Group, Formula One Paddock Club'ın Türkiye'deki tek temsilcisi oldu. İşbirliği kapsamında Formula 1 etkinliklerinin bilet satışlarını da yapacak.



PDI Group Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Ünsal Abuşoğlu, PDI Group olarak Formula 1 etkinliklerinin danışmanlığını üstlenmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Bu işbirliğinin aynı zamanda Türkiye'nin global bir spor olan Formula 1'e duyduğu ilginin de önemli bir göstergesi olduğunu kaydeden Ünsal Abuşoğlu, "30 yılı aşkın bir süredir Formula 1 takımlarına, sürücülerine, sponsorlarına ve iş dünyasının yüksek profilli liderlerine, tanınmış, ünlü kişilere ve VIP'lere ev sahipliği yapan Formula One Paddock Club, sadece bir etkinlik ağırlaması değil, yaşanılan bir deneyimdir" dedi.



2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi



24-26 Mart: Avustralya Grand Prix



7-9 Nisan: Çin Grand Prix



14-16 Nisan: Bahreyn Grand Prix



28-30 Nisan: Rusya Grand Prix



12-14 Mayıs: İspanya Grand Prix



25-28 Mayıs: Monaco Grand Prix



9-11 Haziran: Kanada Grand Prix



23-25 Haziran: Azerbaycan Grand Prix



7-9 Temmuz: Avusturya Grand Prix



14-16 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix



28-30 Temmuz: Macaristan Grand Prix



25-27 Ağustos: Belçika Grand Prix



1-3 Eylül: İtalya Grand Prix



15-17 Eylül: Singapur Grand Prix



29-1 Ekim: Malezya Grand Prix



6-8 Ekim: Japonya Grand Prix



20-22 Ekim: Amerika Grand Prix



27-29 Ekim: Meksika Grand Prix



10-12 Kasım: Brezilya Grand Prix



24-26 Kasım: Abu Dabi Grand Prix - İSTANBUL