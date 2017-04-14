Formula 1 Yeniden Türkiye'ye Geliyor!

Formula 1'in yeniden Türkiye'ye dönmesi için önemli adımlar atıldı.



Dünyanın en çok ilgi çeken motor sporları organizasyonu Formula 1'in Türkiye'de gerçekleştirilmesi için, atılan adımlar umut ışığı oldu.



Türkiye'de 2005 ila 2012 yılları arasında İstanbul'da yapılan Formula 1'in yeniden Türkiye'ye gelmesi için çalışmalar başladı.



Formula 1'in yeni CEO'su Chase Carey, TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, Intercity İstanbul Park işletmecisi Vural Ak ve kıdemli birçok kişinin katıldığı toplantının ardında yapılan açıklamada, Formula 1'in Türkiye'ye dönmesi yönünde anlaşıldığı açıklandı.



Sözlü olarak anlaştıklarını, geriye sadece imzaların kaldığını belirten yetkililer, tekrar Formula 1'i İstanbul'da misafir etmek istediklerini dile getirdi. 2018 yılında gerçekleşmesi öngörülen Formula 1 için gözler, imzalanacak anlaşmaya çevrilirken, 150 bin izleyici hedefleniyor. Yapılacak yarışın da turist sayısına katkıda bulunacağı ilgi çeken başlıklardan biri.