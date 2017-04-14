Formula 1'in Üçüncü Ayağı Bahreyn'de Gerçekleşecek



Dünyanın en önemli motorsporları organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Formula 1'in üçüncü ayağı 14-16 Nisan tarihleri arasında Bahreyn'de gerçekleşiyor.

Motorsporları dünyasının en önemli organizasyonlarından Formula 1'de üçüncü yarış, Bahreyn'de gerçekleşecek. Sezonun ilk arka arkaya yarışı olacak ve yol tutuşunun en önemli faktör olarak karşımıza çıkacağı yarış, yılın ilk gece yarışı da olacak ve tamamen ışıklar altında gerçekleşecek.

Lastik davranışları ve pistin yarış boyunca göstereceği değişim sebebiyle gündüz gerçekleşenler farklı bir yarışa sahne olacak Bahreyn Gran Prix'te Çin için seçilen üç bileşim kullanılacak. Geçen sene de aynı lastiklerin seçildiği yarışı üç pit stop stratejisiyle Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg kazandı.

İlk beş yarışta takımların elinde, en yumuşak bileşimden yedi, orta sertlikteki bileşimden dört ve en sert bileşimden iki set lastik bulunacak. Formula 1'in resmi lastik tedarikçisi Pirelli, 2017 sezonuna yepyeni lastik felsefesinin damga vuracağını belirterek, Formula 1 tutkunlarının heyecanlı bir sezon yaşayacaklarını belirtiyor. Şangay için seçilen üç bileşim sırasıyla; 'Kırmızı Süper Yumuşak', 'Sarı Yumuşak' ve 'Beyaz Orta' olarak açıklandı. Bahreyn aynı zamanda, lastikleri Pirelli tarafından temin edilen GP2 Serisi'nin yeni adı olan FIA Formula 2 Şampiyonası'nın ilk ayağı olacak.

Lastikler Gözünden Piste Bakış…

Sakhir, yıl boyunca farklı lastik serilerinin testleri için kullanan Pirelli'nin oldukça aşina olduğu bir pist. Taktikler büyük çeşitlilik gösteriyor; geçen sene yarışı ilk 10'da bitiren takımlar arasında 9 farklı strateji gözlemlendi. Granit olan pist yüzeyi fazla aşındırıcı değil, ancak termal bozulma pistte daha büyük rol oynuyor. Her seans arasında pist sıcaklığının düşmesi, pistin daha hızlı bir hal alacağı anlamına geliyor. Yol tutuşu gereksinimi yüzünden, arka lastikler yarışta kısıtlayıcı faktör. Sakhir, Singapur ve Abu Dabi ile birlikte, bu sezonun üç gece yarışından biri.

Yüzde 25 daha geniş lastikler

Daha önceki lastiklere göre yüzde 25 daha geniş ve etap başına yaklaşık 5 saniye daha hızlı olmayı sağlayan yeni lastikler, daha düşük ısınma ve daha az ısınmayla ile birlikte pilotların her lastikten maksimum performans elde etmelerini sağlıyor.

Sürücüler otomobillerinin gücünü doğru şekilde kullanmalı

Dur kalklarla dolu bir pist olan Sakhir'de en büyük avantajı yol tutuşunun sağlayacağına dikkat çeken Pirelli Otomobil Yarışları Başkanı Mario Isola, "Sürücülerin otomobillerin gücünü doğru bir şekilde kontrol ederek arka lastiklerde aşınmanın önüne geçmeleri son derece önemli. Geçtiğimiz yıl lastiklerde yüksek oranda yıpranma ve aşınma tespit ettik, bu sebeple 2017 için geliştirdiğimiz lastiklerin bu yıl nasıl bir değişiklik yaratacağını gözlemlemek ilgi çekici olacak. İkinci serbest ısınma turu, sıralama turları ve yarış ile benzer pist koşulları altında gerçekleştirileceği için özellikle önem taşıyor" dedi.