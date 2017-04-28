Formula 1'e Rüşvet Soruşturması

Formula 1'in Uluslararası Otomobil Federasyonu'na (FIA) yaptığı 3,9 milyon sterlinlik ödeme hakkında rüşvet soruşturması açıldı.

Formula 1'e Rüşvet Soruşturması

Formula 1'in Uluslararası Otomobil Federasyonu'na (FIA) yaptığı 3,9 milyon sterlinlik ödeme hakkında rüşvet soruşturması açıldı.

Kaynak: Dunya.com

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