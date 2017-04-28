Formula 1'e Rüşvet Soruşturması

Formula 1'in Uluslararası Otomobil Federasyonu'na (FIA) yaptığı 3,9 milyon sterlinlik ödeme hakkında rüşvet soruşturması açıldı.
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