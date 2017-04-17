Formula 1 Direktörü: Türkiye'de Asla Yeniden Formula 1 Yarışı Olmayacak

Türkiye'nin yeniden Formula 1 yarış takviminde yer alacağı konuşulurken, konuyla ilgili şok bir çıkış geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Formula 1 CEO'su Chase Carey ile görüşmesinin ardından ülkemize 2011'de veda eden Formula 1'in 2018 yılında takvime yeniden döneceği kaydedilmişti.

"BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hollandalı gazeteci Jack Plooij'in verdiği bilgiye göre ise; Formula 1 Direktörü Ross Brawn, böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Brawn'ın, "Türkiye'de asla, yeniden bir Formula 1 yarışı olmayacak" ifadesini kullandığı belirtildi.

(Ajansspor)