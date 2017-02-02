Forkliftin Çarptığı İş Adamı Öldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde, sahibi olduğu gübre ve tarım kimyasalları üretimi tesisinde forkliftin çarptığı iş adamı yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde gübre ve tarım kimyasalları üreten firmanın sahibi 42 yaşındaki Eray Cinbiş, gaz sisteminde arıza olduğu için tesisin deposuna indi.



Depoda, arızanın nedenin araştırdığı sırada sürücüsü manevra yapan forklift, Cinbiş'e çarptı.



İş yerindeki diğer çalışanların haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekipleri, Cinbiş'in olay yerinde öldüğünü belirledi. İş adamının cenazesi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.