Forex'te Gerçek Hesaptan Önce Deneme Hesabı Mecburiyeti

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2016 yılının başında aldığı karara da bu bağlamda baktığımızda Forex'te gerçek hesap açabilmek artık eskisinden daha zor hale gelmiştir. Buna göre Forex piyasasına yeni girmiş yatırımcılar deneme hesaplarında en az 6 iş günü kalıp, minimum 50 işlem gerçekleştirmiş olmak zorunda. Deneme hesabı kullanmayan veya bu gereklilikleri yerine getirmeyen kullanıcıların gerçek hesap açmasına olanak sağlanmayacaktır. Bu belirtilen kurallara aracı kurumların da kendi müşterileri için aynı şekilde özen göstermesi gerekmektedir.

Deneme hesabı zorunluluğu piyasaya giren bazı kullanıcılar için külfet gibi görünse de esasında faydalı bir uygulamadır. Netice itibariyle Forex piyasasına giren birçok kullanıcının motivasyonu olabilecek en hızlı mertebede para kazanabilmektir. Bu durumda deneme hesabı kullanmadan gerçek hesaba geçen kullanıcılar çoğunlukla deneyim eksikliğinden kaynaklanan sebeplerle zarar etmektedir ve "gerçek" kayıplar yaşamaktadır. Bu durumda yapılan işlemin basit bir kumardan farkı kalmamaktadır zira kumarda ya da spor bahislerinde -Forex piyasasında olmaması gerektiği üzere- hissiyat üzerinden rastgele kararlar alınır. Matematiksel olarak, kumar ve spor bahislerinde hissiyatla alınan kararlar sonucu uzun vadede zarara uğranılacağı barizdir ve Forex piyasasında da aynı şekilde hüsrana uğramamak için bilgiden ve deneyimden kesinlikle faydalanılmalıdır. Forex piyasasında kazanç sağlamanın bilgiye anlık bir şekilde ulaşabilme ve doğru yorumlama olduğunu varsayarsak deneme hesabı sayesinde Forex piyasasını etkileyecek bilgi akışı üzerinde daha çok kontrol sahibi olunacağı aşikârdır. Öte yandan deneme hesabında risksiz olarak işlemleri yürütebilmeniz daha soğukkanlı ve mantıklı kararlar alabilmenizi de sağlamaktadır. Tüm bunlara ek olarak deneme hesabı sayesinde işlem platformları ve fonksiyonları hakkında daha çok bilgi sahibi olmanız da mümkündür. Deneme hesabı zorunluluğunun yanısıra yeni kullanıcılar için uygulanabilecek çeşitli psikolojik testlerin ve denetimlerin de faydası olabilir. Kullanıcıların kısa vadeli zarar durumlarından aşırı olumsuz olarak etkilenip normalde alacağından daha büyük riskler almasını engelleyecek bir psikolojik otokontrol mekanizmasının oluşturulması uzun vadeli kar motivasyonu için önemli bir aşama olabilir.