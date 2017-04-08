Ford Yeni Modelleriyle İstanbul Autoshow'da

Ford, yeni Fiesta'dan SUV modellerine uzanan ürün portföyünü İstanbul Autoshow'da otomobil severlerle buluşturacak.



Ford'dan yapılan açıklamaya göre şirket, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek Autoshow'da spor otomobili Ford GT Race Car (Yarış Otomobili) modelini Türkiye'de ilk kez sergileyecek.



Ford standında, GT yarış otomobilinin yanı sıra Mustang, Focus RS, Focus ST ve Fiesta R2T ralli aracı da görücüye çıkacak.



Ford SUV ailesinin modellerinin de sergileneceği Autoshow'da, 1,5 lt dizel otomatik versiyonuyla Türkiye SUV pazarına bu sene giriş yapan Yeni Kuga ile Edge ve Ranger da stanttaki yerini alacak.



Daha önce Ford'un Köln'de gerçekleşen "Go Further" etkinliğinde Avrupa prömiyerini gerçekleştiren Yeni Nesil Fiesta, Türkiye'de ilk defa İstanbul Autoshow'da müşterilerin beğenisine sunulacak.