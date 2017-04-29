Ford, Yeni Modellerini Kocaeli'de Tanıttı

Ford'un yeni Kuga ve Ranger modelinin tanıtımı için Kocaeli'de düzenlediği test sürüşü etkinliği başladı.

Ford, Yeni Modellerini Kocaeli'de Tanıttı

Ford'un yeni Kuga ve Ranger modelinin tanıtımı için Kocaeli'de düzenlediği test sürüşü etkinliği başladı

Kaynak: Dunya.com

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Kocaeli, Ford
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