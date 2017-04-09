Ford'tan Harika Bir Beşik Tasarımı, Sürüş Taklit Eden Beşik, Max Motor Dreams

Max Motor Dreams, Ford'tan Harika Bir Beşik Tasarımı.





Ford'tan Harika Bir Beşik Tasarımı, Max Motor Dreams. Bebeğini uyutmak için arabayla gezintiye çıkarmaya son! Ford'un sürüş taklit eden BEŞİK!



Bebeğiniz mışıl mışıl uyuyacak. Hangi çocuk arabada uyumayı sevmez. Hangimiz çocuğumuz uyusun diye onu aracına alıp onu gezdirmeye çıkmadı. Bu konuda işimizi kolaylaştıracak çözüm FORD'tan geldi. Ford, bebeğinizi uyurken ona arabadaymış hissi verecek, kısaca onu kandırmak için beşik hazırladı.



Kim bunu düşünür ki ? Ama Ford Motor Company düşünmüş. Oldukça güzel ve nazik bir hareket.



Araba sürüş deneyiminizi taklit eden Max Motor Dreams'e merhaba diyelim.





Ford, bir araba koltuğunda seyahat ederken kısa sürede uykuya dalan milyonlarca çocuk olduğunu biliyor. Ford'un Beşik tasarımcı Alejandro López Bravo tanıtım toplantısında, "Anneler ve babalarla uzun yıllar konuştuktan sonra, yenidoğanların ebeveynlerinin iyi geceler uykusu için bile umutsuz olduğunu biliyoruz" açıklamasında bulundu. Tamda bu noktada aile arabasıdaki hızlı sürüş, bebekleri uyutmak için harikalar yaratabilir. Anne ve babalar yine de uyanık olmalı ve direksiyona bu esna oldukça dikkat etmeliler.



Max Motor Dreams yani Ford'un teknoloji harikası beşiği; bir çok insanın gündelik hayatını biraz daha iyi hale getirebilir.



Beşik, bir araba sürüşünü taklit etmek için ışıkları, sesleri ve hareketi birleştiriyor. Ama sadece herhangi bir araba değil. Kendi arabanızla bile.



Bebek sepeti, ebeveynlerin kendi araba gezilerinin belirli yolculuk hareketi, ses ve ışıklandırmasını kaydetmek için kullanabilecekleri bir akıllı telefon uygulamasıyla eşleştirerek kayıt etmenize olanak sağlıyor.



Max Motor Dreams şu anda test olarak yaratıldı. Ford tüm testlerden sonra bunu tam ölçekli üretip satmayı planlıyor. Bu bir neyi konsept tasarım. Bence Talep Bulacaktır!



Mashable



http://www.teknotalk.com/fordtan-harika-bir-besik-tasarimi-surus-taklit-eden-besik-max-motor-dreams-56182/