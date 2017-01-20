Ford Otosan'dan Antalyalı Şoförlere 4 Hibe Araç

Ford-Otosan tarafından Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odasına 4 adet otomobil hibe edildi.



Araçların teslimi dolayısıyla odanın hizmet binasında düzenlenen törene, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, Ford Otosan firmasının yetkilileri ve şoför esnafı katıldı.



Apaydın törende yaptığı konuşmada, birçok esnafın ÖTV indiriminden yararlanarak araçlarını yenilediğini söyledi.



ÖTV indirimi konusunda yaptıkları çalışmaların karşılığını görmenin ve esnafın son model araçlarla halka hizmet etmesinin çok güzel olduğunu belirten Apaydın, Ford Otosan tarafından hibe edilen araçların hayırlı olmasını temenni etti.



Alkan ise Ford Otosan firması ile geçen yıl yaptıkları anlaşma kapsamında odalarına 4 Ford marka aracın hibe olarak verildiğini kaydetti. Anlaşma kapsamında, her 100 araca karşılık bir araç hibe aldıklarını ifade eden Alkan, "Anlaşmayı yaptığımız o günün şartlarında piyasaya göre en az 4 bin lira indirim, ücretsiz 2 kez bakım ve 3 yıl sınırsız kilometre garantisi almıştık. İşte bugün satılan 400 aracın karşılığı olarak Ford Otosan firması 4 aracı odamıza teslim ediyor. Yine araç alan oda üyelerimiz kendileri için sağlanan kolaylıklardan yapılan anlaşma gereği faydalanıyor ve faydalanmaya devam edecek." dedi.



Alkan, her iki tarafa da büyük katkılar sağlayan bu birliktelikte kendilerine "yol arkadaşlığı" yapan Ford Otosan yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti.