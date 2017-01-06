Ford Online Aksesuar Kataloğu Yayında

Ford, araçlarını şık aksesuarlarla kişiselleştirmek, sürüşlerini daha eğlenceli hale dönüştürmek isteyen müşterileri için www.fordaksesuar.com web sitesini hizmete sundu.



Marka, aracı için yeni bir stil arayan ve eğlenceli bir sürüş deneyimi yaşamak isteyen müşterilerine, yeni yayına aldığı Online Aksesuar Kataloğu ile model bazında orijinal ve garantili aksesuar alternatifleriyle araçlarını kişiselleştirme imkanı sunuyor.



Şirket açıklamasına göre, Ford müşterileri www.fordaksesuar.com web sitesinden, otomobil ve ticari araçlarına uygun aksesuar çeşitlerine ulaşabilirken, ürün montajının en yakın hangi bayide yapılabileceği bilgisini de anında edinebiliyorlar.



Ford'un yeni Online Aksesuar Kataloğunda iç ve dış tasarım ögeleriyle birlikte bir çok fonksiyonel aksesuar seçeneğine yer verilirken, pick-up segmentindeki temsilcisi Ranger modeli için de hobilerine zaman ayıran müşterilerine birçok outdoor aksesuar alternatifi sunuyor.



Web ve mobil versiyonu ile hizmete sunulan aksesuar web sitesinde, müşteriler, ürünleri detaylı özellikleriyle inceleme, fiyatlar hakkında bilgi edinme, ayrıca satın alma ve montaj işlemi için en yakın bayi bilgilerine ulaşma imkanı bulacaklar.