Ford Mustang'e Euroncap Sürprizi

CARMEDYA.COM – Ford Mustang EuroNcap çarpışma testlerinden 2 yıldızla ayrıldı. Model önden çarpmalarda yolcunun kafa ve iki kaval kemiği dışında ki tüm uzuvlarına tam koruma sağlamış. Sürücünün ise iki kaval kemiği, göğüs kafesi ve kafa kısmı dışında tüm uzuvlarına maksimum koruma sağlamış. Önden tam duvar çarpmalarında ise arka koltuktaki yolcunun göğüs kafesi ve baldır kemiklerine kötü bir seviyede bir koruma sağlamış. Önden çarpmalarda öndeki yolcuların boyun kısmına sınırlı koruma sağlayan Ford Mustang, arka koltuktaki yolcuların boyun bölgesine ise kötü seviyede bir koruma sağlamış. Bu değerler ile Ford Mustang EroNcap çarpışma testlerinden ancak 2 yıldız alabildi.



