Ford Mustang, Dünyada En Çok Satan Spor Araba Oldu

Yeni yapılan bir araştırmada Ford Mustang dünyada en çok satan araba olarak açıklandı.



IHS Markit'in Ford analiz araştırmasına göre, Ford Mustang'in dünyada en çok satan spor araba olduğu açıklandı. Şirket, Mustang'in Amerika genelinde uzun bir dönem fazlaca sattıktan sonra, uluslararası arenaya yayılan ve Amerika haricinde 2016 yılında 45 bin satış rakamını yakalayan Mustang, önceki seneye göre yüzde 101 oranında artış gösterdi. Daha öncesinde ise Almanya ve Çin'in en büyük alıcılar arasında yer alması dikkat çekiyor.



Bu satış rakamları ve genişlemeler göz önüne alındığında Mustang'in dünya genelinde 140 ülkede satışının gerçekleştirildiği de önemli bir ölçüt olarak gözlendi. 2018 yılında ise Brezilya, Palau Adaları ve Fildişi Sahilleri de olmak üzere altı yeni ülkede satışa çıkarılacağı belirtiliyor.



IHS Markit araştırmasında, spor araba ölçütleri tam olarak belirtilmese de şirketin küresel satışlarını takip ettiği diğer arabalar BMW 4 Serisi, Nissan 370x, Porsche 911 ve Mazda MX-5 olarak belirtiliyor.