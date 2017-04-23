Ford Gt İstanbul Autoshow 2017'de

CARMEDYA.COM – "Bir Başka" konseptiyle Türkiye pazarında yeni bir dönemin kapılarını aralayan Ford, en yeni otomobillerini 21 Nisan – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Autoshow 2017'de sergiliyor. Üstün performanslı süper spor otomobili Ford GT Race Car (Yarış Otomobili) modelini Türkiye'de ilk kez sergileyen Ford standında, GT yarış otomobilinin yanı sıra efsane Mustang, gücü ve çevik sürüşüyle kendine hayran bırakan Focus RS ve yüksek performanslı Focus ST heyecan severlerle buluşuyor.



1,5 lt dizel otomatik versiyonuyla Türkiye SUV pazarına bu sene iddialı bir giriş yapan ve şık tasarımıyla dikkat çeken Yeni Kuga ile Edge ve Ranger da standdaki yerini alıyor. Ayrıca, geçtiğimiz Kasım ayında Ford'un Köln'de gerçekleşen "Go Further" etkinliğinde Avrupa prömiyerini gerçekleştiren Yeni Fiesta, Türkiye'de ilk defa İstanbul Autoshow'da müşterilerin beğenisine sunuluyor. Bu yıl bir sürpriz gerçekleştirerek, ziyaretçilere nostalji yaşatan Ford, "motorsporları" alanında da ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Geçmişten günümüze 7 önemli yarış aracını bu standda sergiliyor.



Ford standında yer alan diğer modeller ise sportif Focus ST Line, Ford'un spor coupe araç tasarımından ilham alan S-MAX, ailelerin favorisi C-MAX, arka havalı süspansiyonlu, otomatik şanzımanlı yeni Tourneo Custom ve araç içi bilgi ve eğlence sistemi SYNC3'ün detaylı bir şekilde keşfedileceği Mondeo Vignale olacak.



Fuar kapsamında bir değerlendirmede bulunan Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, şunları söyledi:



"Ford Otosan olarak, İstanbul Autoshow'da yerimizi almaktan ve heyecan verici yeni modellerimizi müşterilerimizle buluşturmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu sene Autoshow'u ziyaret eden otomobilseverler, son dönemde vaat ettiğimiz üzere Ford'un sportif, heyecanlı ve stil sahibi modelleri ile "Bir Başka" olduğunu görecekler. Türkiye'nin en geniş ürün portföyüne sahip markası olarak standımızda, efsanevi Mustang'den ST'ye uzanan performans araçlarımızdan, yeni 1,5 dizel otomatik Kuga ve ihtişamlı Edge ile gövde gösteri yapan SUV'lerimize 13 farklı modelimizi ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz. Standımızın yıldız otomobili, inovasyon ve teknolojimizin ulaştığı muhteşem nokta olan GT yarış otomobilinin, fuarın da en dikkat çekici modeli olacağına inanıyoruz. Le Mans şampiyonu GT yarış otomobilimizi Türkiye'de ilk defa yarış severlerle buluştururken, motor sporları standımızda da köklü motor sporları tarihimizin önemli yarış otomobilleri ile ziyaretçileri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyoruz. Yine Türkiye'de ilk defa İstanbul Autoshow'da görücüye çıkardığımız Yeni Fiesta modelimizin de önümüzdeki aylarda Avrupa ile eşzamanlı olarak Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacağının müjdesini vermek isterim."



Autoshow'daki standında, "motor sporları nostaljisi" alanıyla ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkaran Ford Otosan, 7 tarihi ralli aracını da ziyaretçilerle buluşturuyor. Geçmişten günümüze yarış otomobillerinin sergilendiği nostaljik alan, Ford Otosan'ın motor sporlarına yaptığı uzun soluklu yatırımı da gözler önüne seriyor.



Ünlü pilotlar Renç Koçibey ve Demir Bükey'in yönetiminde Türkiye'de düzenlenen ilk ralli olan 1968 Trakya Rallisi'ni kazanan 1968 'Anadol A1' ralli aracı Autoshow'da yerini alıyor. Alanda sergilenen 1991 model Sierra Cosworth, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa V. Koç'a ait ve rallilere katıldığı otomobil olarak da özel bir öneme sahip.



Bu araçlara ek olarak, 70'li yıllara damga vuran efsane ralli otomobilleri 1974 ve 1976 model Escort MK1 de motor sporları tutkunlarıyla buluşacak. Ayrıca 1990 model Ford Sierra Cosworth 4×4 SB, 1992 model Ford Escort Cosworth 4×4 SB ve 1992 Ford Escort Cosworth RS SB de nostaljik ralli araçları bölümünde ziyaretçileri bekliyor.



Hem pistte hem yollarda Ford GT heyecanı



Ford'un Autoshow kapsamında sergilediği ve bugüne dek geliştirilen en yüksek performansa sahip araçlarından biri olan Ford GT, hafiflik, aerodinami ve Ford'un en büyük inovasyon harikalarından biri olan EcoBoost motor teknolojisi açısından en gelişmiş özellikleri sunuyor.



Ford GT'nin 3,5 litrelik V6 EcoBoost motoru, 600 beygiri aşan gücü ile 550 NM tork üretiyor. Ford GT, saatte 347 km/s'lik azami hızı ile bugüne kadar pistlerde boy gösteren en hızlı Ford modeli.



En üst teknolojiye sahip 10 inçlik bir dijital gösterge paneliyle sunulan Ford GT, Normal mod, Kaygan mod, Spor modu, Pist modu ve V-Max modu olmak üzere, beş eşsiz Sürüş Moduna göre kendi kendini otomatik olarak ayarlıyor.



1966 yılında 1., 2., ve 3. olarak Le Mans'da unutulmaz bir zafer kazanan Ford, bu yıl efsanevi bir dönüş yaparak yeni Ford GT yarış araçlarıyla tam 50 sene sonra yine aynı başarıya imza atmıştı.



Ford Performans Serisi ile erişilebilir performans otomobillerine doğru



Yarış pistlerindeki heyecanı müşterilerine sunmak isteyen Ford, performans serisi ile spor otomobil tutkunlarını hedefliyor. Markanın bu amaçla Ford Performance adında, bir inovasyon laboratuarı hizmeti gören ve müşteriler için eşsiz performans araçları, parçaları ve aksesuarları tasarlayan bir birimi bulunuyor.



Ford, Avrupa'da büyük başarı yakalan performans serisi ile Autoshow'da otomobil meraklıları ile buluşuyor. Ford'un bu yıl İstanbul'da Autoshow kapsamında sergileyeceği performans serisi otomobiller arasında Ford GT Race Car, Mustang, Focus RS ve Focus ST yer alıyor.



İstanbul Autoshow'daki Ford standında 350 PS güç ve 440Nm tork üreten 2.3 litre EcoBoost motoru ile yerini alan yeni Focus RS ileri performans teknolojileriyle öne çıkıyor. Focus RS, 4 farklı sürüş modu sunuyor. Focus RS, Normal, Spor veya Pist modları ile aracın yolda veya pistte sürüş koşullarının dinamiklerine uyum sağlarken, Drift Modu ile motor sporları heyecanını yaşatan bir otomobil. Ford Racing, Team RS ve Ken Block'un da dahil olduğu diğer özel araç operasyonları ile kazanılan bilgi, beceri ve deneyimi kullanan Ford Performans, açık bir misyon bildirimine sahip: 'Performans ile İnovasyon.' Focus RS de bu felsefenin mükemmel bir ifadesi.



Yeni Nesil Ford Fiesta çok yakında Avrupa ve Türkiye'de



Geçtiğimiz Kasım ayında Ford'un, Köln'de gerçekleşen "Go Further" etkinliğinde Avrupa lansmanı gerçekleştirilen Yeni Fiesta, Türkiye'de ilk defa İstanbul Autoshow'da müşterilerin beğenisine sunuluyor. Yeni Ford Fiesta; lüks Vignale, sportif ST-Line, konforlu Titanium ve dinamik Active crossover olmak üzere dört farklı versiyonla Avrupa'da pazara sunulacak. İstanbul Autoshow'da ise ST-Line versiyonu sergileniyor. Yeni Fiesta, bir önceki Fiesta'nın cesur tarzını daha zarif bir tasarım ve daha akıcı bir görünümle belirginleştiriyor. Autoshow'da sergilenen Yeni Fiesta ST-Line'ın spor gövde tarzı daha modern ve agresif. Ayrıca Ford Performans araçlarından ilham alınan ön ızgarası, arkasında yatan performansı temsil edecek şekilde tasarlandı.



Zarif dış tasarımı ile öne çıkan Fiesta'nın teknolojik özellikleri arasında 8 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranının yanı sıra Ford'un araç içi bilgi ve eğlence sistemi Ford SYNC 3 de yer alıyor. Fiesta aynı zamanda seçkin B&O PLAY Müzik Sistemi sunan ilk Ford modeli oluyor. Genişleyen Fiesta seri seçenekleri ile şimdi daha da fazla kişiselleştirme seçeneği sunulurken, her kuşaktan müşteriyi mutlu eden sportif ve eğlenceli karakteri daha da iyileştirildi.



Ford SUV Ailesi genişliyor



Son yıllarda SUV segmentinde iddiasını artıran Ford, yepyeni SUV ailesiyle İstanbul Autoshow'da ziyaretçilerinin karşısına çıkıyor. Şubat ayında pazara sunulan yeni Ford Kuga ve SUV ailesinin en büyük üyesi yeni Ford Edge de standda yerini alıyor. Yeni Kuga, Ford'un yeni SUV tasarım diline sahip trapezoid ızgara, LED gündüz farları, yeni sis farları, yeni stop lambaları ve yeni tasarlanmış bagaj kapağı ile dikkat çekiyor.



Yeni Ford Kuga



SUV segmentinin en yeni oyuncularından Ford Kuga, 1,5 litrelik 120 PS güç ve 300 Nm tork değerine sahip TDCi dizel motoru ile Türkiye'de ilk kez Powershift otomatik şanzımanla satışa sunuluyor. Yeni Kuga'nın titizlikle tasarlanmış iç mekanında daha sade kontrol butonlarına yer verilirken, birçok özellik de SYNC3 sistemiyle birlikte 8 inçlik dokunmatik ekrandan kontrol edilebiliyor. Ayrıca, gelişmiş "Otomatik Park Sistemi", "Akıllı Bagaj Kapağı", "Gelişmiş Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi", "Adaptif Hız Kontrol Sistemi" ısıtmalı deri koltuklar ve ısıtmalı direksiyon gibi özellikler de Kuga'nın güvenlik ve konfor özellikleri olarak öne çıkıyor.



Edge dikkatleri üzerine çekiyor



Ford Edge, açılabilir panaromik cam tavanı, yüksek kaliteli ve özenli işçiliği ve ergonomik iç mekanıyla göz alıcı bir duruşa sahip. Ford Edge'de aracın alt bölümü, ön tampon altı, arka difüzör, aynalar ve arka cam birleşme noktaları özenle tasarlandı ve bu sayede aerodinamik yapı korunurken modern çizgiler de aynı şekilde muhafaza edildi. Otomobilin ön kısmı geniş ön ızgarası, LED aydınlatmalı farları ve geniş çizgilere sahip ön gövde tasarımıyla dinamikliği temsil ediyor. Derin çizgilere sahip olan omuz çizgisi ön tekerleklerin bitiminden başlayıp arka bölümdeki stop lambalarına kadar uzanıyor. LED aydınlatmalı stop lambaları ise bagaj kapağının yan kısımlarından başlayıp orta bölümündeki Ford logosuna kadar uzanan sofistike bir tasarıma sahip.



İç mekanda gürültüyü yok ederek sürüşe maksimum seviyede odaklanmayı sağlayan Aktif Gürültü Kontrol Sistemi, aracın hızına göre direksiyon çevirme oranını ayarlayan ve park manevrası gibi düşük hızlarda daha az efor harcanmasını sağlayan Sürüşe Duyarlı Direksiyon Sistemi ve aracın önüne çıkabilecek insan ve büyük nesneleri algılayıp, tepki verilmediğinde ise otomatik olarak fren yapan Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı gibi teknolojileriyle yeni Ford Edge, konforlu ve güvenli yolculuğun tanımını yeniden yapıyor.



Yeni Ford Edge'de, çift turbo destekli gelişmiş 2.0 litre TDCi motor, yüksek performans sağlarken düşük yakıt tüketim ve emisyon değerleriyle fark yaratıyor. 210 PS'lik motora yarış otomobillerinden aşina olduğumuz 450 Nm'lik bir tork değeri eşlik ediyor. Güçlü performans verilerine rağmen yeni Ford Edge'nin ortalama yakıt tüketimi 5.8lt / 100 km. ve CO2 emisyon değeri 149 g/km düzeyinde kalıyor.