Ford: Esed Yeniden Kimyasal Silah Kullanabilir
ABD'nin son Şam Büyükelçisi Ford, Suriye'de Esed rejimine yönelik saldırıların devam etmesi gerektiğini belirterek, "Esed hemen hemen kesin tekrar kimyasal silah kullanmaya çalışacaktır.
ABD'nin son Şam Büyükelçisi Ford, Suriye'de Esed rejimine yönelik saldırıların devam etmesi gerektiğini belirterek, "Esed hemen hemen kesin tekrar kimyasal silah kullanmaya çalışacaktır." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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