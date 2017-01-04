Ford'dan Yatırımlara Trump Ayarı

Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci büyük otomotiv üreticisi Ford, Meksika'da planladığı 1,6 milyar dolarlık yatırımı durdurma kararı aldı. Şirketin bunun yerine genel merkezinin de bulunduğu ABD'nin Michigan eyaletinde 700 milyon dolarlık yeni bir fabrikayı faaliyete geçireceği açıklandı.



Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Ford'un CEO'su Mark Fields, bu sayede 700 kişilik ilave istihdam oluşturacaklarını kaydetti: "Başkan seçilen Trump ve yeni Kongre'nin vaadettiği büyüme eksenli politikalar bizi bu yönde cesaretlendirdi."



Ford'un bu kararını Donald Trump'ın ülkenin en büyük otomotiv şirketi General Motors'u hedef aldığı twitter mesajını paylaşmasından üç saat sonra duyurması dikkat çekti.



Trump, söz konusu mesajında Meksika'da ürettiği modelleri ülkeye vergisiz sokan General Motors'a yönelik "Ya ABD'de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde" ifadelerini kullanmıştı.



Ford'un New York borsasında işlem gören hisse senetleri Meksika'daki yatırımını ABD'ye kaydıracağı haberiyle birlikte yüzde 3,3 değer kazandı.