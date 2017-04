Ford'dan Sıfır Faiz ve İndirim Kampanyası

Ford, nisan ayında hem binek hem de ticari modellerde avantajlı fırsatlar sunuyor.



Ford'dan yapılan açıklamaya göre, markanın ticari araç modellerinde sunulan sıfır faiz kampanyası nisan ayında da devam ederken, binek araç modellerinde de 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü ve 10 Nisan Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hukuk ve emniyet personeline özel indirimler sunuluyor.



Ford, nisan ayında tüm hukuk ve emniyet çalışanlarına 2016 model Mondeo, Fiesta ST-Line, Focus ST-Line ve tüm 1.0lt Ecoboost araçlar için perakende fiyat üzerinden yüzde 4, diğer 2016 model araçlar ve tüm 2017 model binek araçlarda perakende fiyat üzerinden yüzde 2 indirim sağlıyor.



Nisan ayında ayrıca 2017 model tüm binek araçlarda "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında 20 bin lira 20 ay yüzde 0,95 faiz imkanı sunan Ford, bu paketi tercih etmeyenlere ise 20 bin lirayı 20 ay yüzde 0,99 faizle sunuyor.



Ayrıca 2016 ve 2017 model tüm Ford Focus ve Courier modellerinde, nisan ayı içinde FKasko satın alımında poliçe fiyatından 400 lira indirim uygulanıyor.



Ticari araç fırsatları



Nisan ayında tüm Ford ticari modellerinde "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında 24 bin liraya 20 ay yüzde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.



"Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında Ford Transit Minibüs modelleri 55 bin lira 12 ay yüzde sıfır faiz, Courier modelleri ise 36 bin lira 18 ay yüzde sıfır faiz fırsatıyla müşterileri bekliyor.



"Her Şey Dahil Finans Paketi"nden yararlanmayan Ford müşterileri ise Ford Transit Minibüs'e 50 bin lira 12 ay yüzde sıfır faiz, Tourneo ve Transit Courier'e ise 30 bin lira 18 ay yüzde sıfır faiz fırsatıyla sahip olabiliyor.