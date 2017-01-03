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Ford, 1,6 Milyar Dolarlık Meksika Yatırımını İptal Ediyor
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ABD'nin Sanayi Sektöründe 2 Yılda En Hızlı...
Ford, 1,6 Milyar Dolarlık Meksika Yatırımı...
Ford, 1,6 Milyar Dolarlık Meksika Yatırımını İptal Ediyor
3 Ocak 2017 Salı 20:47
Ford, Meksika'daki 1,6 milyar dolarlık yatırımını iptal etmeyi planladığı açıkladı.
Ford, Meksika'daki 1,6 milyar dolarlık yatırımını iptal etmeyi planladığı açıkladı.
Kaynak:
Dunya.com
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[9127601] Dunya.com
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