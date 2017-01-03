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Ford, 1,6 Milyar Dolarlık Meksika Yatırımını İptal Ediyor
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Ford, 1,6 Milyar Dolarlık Meksika Yatırımını İptal Ediyor

NEW ABD'nin en büyük ikinci otomotiv üreticisi Ford'un, Meksika'daki 1,6 milyar dolarlık yatırımını iptal etmeyi planladığı duyuruldu.

Ford, 1,6 Milyar Dolarlık Meksika Yatırımını İptal Ediyor

NEW ABD'nin en büyük ikinci otomotiv üreticisi Ford'un, Meksika'daki 1,6 milyar dolarlık yatırımını iptal etmeyi planladığı duyuruldu.

Ford Üst Yöneticisi (CEO) Mark Fields, bugün düzenlediği basın toplantısında, Meksika'da yapacağı ve 1,6 milyar dolara mal olacak fabrikanın iptal edilmesinin planlandığını açıkladı.

Fields, söz konusu plan yerine, Ford'un genel merkezinin de bulunduğu ABD'nin Michigan eyaletinde şirketin 700 milyon dolarlık yatırım yapacağını ve bunun 700 kişilik yeni istihdam yaratacağını bildirdi.

Ford'un "Focus" adlı otomobil modelini Meksika'da üretmeye devam edeceğini kaydeden Fields, şirketin "Mustang" ve "Lincoln Continental" araçlarıyla elektrikli otomobillerinin Michigan'da üretileceği bilgisini paylaştı.

Açıklamanın ardından, Ford'un hisse başına değeri New York borsasında yüzde 3,3 değer kazanırken, Meksika pesosu ABD dolarına karşı yüzde 0,8 değer kaybetti.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, seçim kampanyası sırasında, Ford'un ve diğer büyük Amerikalı şirketlerin ülke dışında üretim yapmasını sert bir dille eleştirmiş ve bu firmaların ABD'ye geri dönerek yurt içinde istihdam yaratması gerektiğini vurgulamıştı.

Trump, bugün de Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin en büyük otomotiv üreticisi General Motors'un Meksika'daki üretim faaliyetlerini eleştirmiş, "Ya ABD'de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde" ifadelerini kullanmıştı.

Uzmanlar, Trump'ın ekonomi politikalarına işaret ederek, serbest piyasaya yapmayı planladığı müdahalelerin uzun vadede Amerikan ekonomisini ve piyasaları olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Öte yandan, 20'nci yüzyıl başından itibaren ABD'nin otomotiv merkezi olarak bilinen Michigan eyaletinde, 1970'lerden itibaren Amerikalı şirketlerin üretimlerini ucuz iş gücü nedeniyle Meksika, Güney Amerika ve Asya'ya taşımasıyla işsizlik artmaya başlamıştı. Michigan eyaletinin en büyük şehri olan Detroit, 2013'te iflasını açıklamıştı.

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