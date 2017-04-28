Fora Zeytin Olivtech 'GURME İzmir' Fuarı'nda Tam Not Aldı

Türkiye'nin önde gelen zeytin üreticilerinden Fora Zeytin, 26 - 29 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen OLIVTECH 2017 "GURME İZMİR" 7. Zeytin, Zeytinyağı, Süt, Süt Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı.

Balıkesir'de dünyanın en büyük zeytin işleme tesisine sahip olan Fora Zeytin, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli zeytin ve zeytinyağı temsilcilerini buluşturan OLIVTECH 2017 "GURME iZMİR" Fuarı'nda ziyaretçilerle bir araya geldi. İzmir'de 26 - 29 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen, OLIVTECH 2017 "GURME iZMİR" 7. Zeytin, Zeytinyağı, Süt, Süt Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, Türkiye'nin en yeni ve en modern fuar merkezinde kapılarını tüm dünyaya açtı. Alanında Türkiye'nin tek fuarı olan OLIVTECH, 7. kez yerli ve yabancı sektör profesyonellerini buluşturdu.

ZEYTİN GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Zeytin ve zeytinyağı sektörünü buluşturan ve yeni pazarlar için fırsatlar sunan OLIVTECH 2017 "Gurme İzmir"e zengin ve yenilikçi ürün yelpazesiyle katılan Fora Zeytin, ziyaretçilerden tam not aldı. Zeytin sektöründe fark yaratan uygulamalarıyla öne çıkan Fora Zeytin, fuara, sele, kırma, çizik, fit, az yağlı, az tuzlu ve zeytinyağı ürünleriyle katıldı.

KOMŞU PAZAR FIRSATI

OLIVTECH 2017 "GURME İZMİR"in, sadece Türkiye'nin değil, dünyadaki zeytin ve zeytinyağı sektörünün en önemli temsilcilerini buluşturduğuna dikkat çeken Fora Zeytin Genel Müdürü Efe Yazıcı "Fuar, sektör profesyonelleriyle bir araya gelmek ve yeni pazarlara açılmak için mükemmel fırsatlar sunuyor. Fora Zeytin olarak amacımız Avrupa'da yaygınlaşmak ve büyümek. Hedeflediğimiz büyümeyi de yurtdışı açılımlarımız, stratejik işbirliklerimiz ve yeni müşterilerimiz ile gerçekleştireceğiz. Ayrıca fuar bünyesinde açılan sağlıklı pazar bölümünde ürünlerimizi son tüketiciler ile buluşturma şansını elde ettik. Sektöründe tek ihtisas fuarı olan Olivtech 2017 "Gurme İzmir" de sektörün profesyonelleriyle bir araya gelip markamızı temsil etmekten ve markamızın gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduk" dedi.

