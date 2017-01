For Honor Kapalı Beta İçeriği Açıklandı

Oyuncular dört gün boyunca yeni çoklu oyuncu içeriğini, yeni haritaları ve yeni oynanabilir Kahramanları deneyebilecekler. Ubisoft ayrıca oyuncuların For Honor savaşçılarının hikayelerini keşfedip, deneyimi tamamladıklarında Kapalı Beta kodu ile ödüllendirilecekleri interaktif web sayfası SCARS'ı da yayına aldı.



Oyuncular Kapalı Beta süresince üç farklı For Honor fraksiyonu olan cesur Şövalyeler, ölümcül Vikingler ve gizemli Samuraylar'ın 12 farklı Kahramanından dokuzu arasından seçim yaparak ne tür savaşçılar olduklarını keşfedebilecekler. Her Kahraman kendine özgü oyun stiline, zırh setine, silahlara, yeteneklere ve ilerlemeye sahip olacak. Oyuncular For Honor'ın beş hızlı ve heyecanlı çoklu oyuncu modundan üçünde (Dominion 4v4, Brawl 2v2 ve Duel 1v1) birbirlerine karşı mücadele edebilecekler ve üç yeni harita da dahil olmak üzere altı farklı ve taktik ortamda savaşabilecekler. Ayrıca Kapalı Beta oyuncuları ilk kez Fraksiyon Savaşını da deneme şansını elde edecekler. Fraksiyon Savaşı For Honor'ın üç fraksiyonu olan Şövalyeler, Vikingler ve Samuraylar arasındaki savaşı canlandıran dünya çapında, kalıcı ve platformlar arası bir etkinlik. Kapalı Beta'ya katılma şansını elde etmek için forhonorgame.com/war adresinden kayıt olabilirsiniz.



For Honor'ın yeni dijital deneyimi SCARS'ta silahlardaki yara izleri size büyük savaşçılar arasındaki sıkı ve kanlı savaşların hikayesini anlatacak. Warden, Kensei ve Raider savaşçıları 12 farklı ve özel hazırlanmış videoda karşı karşıya gelecekler. Katılımcılar Kahramanlarını onurlandırmak adına savaşçılarının ruhunu en iyi temsil eden silahı seçme ve özelleştirme şansına sahip olacaklar. Oyuncular Kılıç, Balta veya Japon Kılıcı arasından seçim yaparak silahın üç farklı öğesini değiştirebilecek ve 192 farklı kombinasyon yaratabilecekler. Silahlarını yaratan oyuncular savaşın bitmek bilmeyen döngüsüne katılarak Kapalı Beta kodlarına erişebilecekler. Scars sayfası için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.forhonorgame.com/scars