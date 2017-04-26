Tamer Group Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tamer, grup bünyesinde kurulan 'Varlık Yönetim Şirketi'nin 2018 sonuna kadar yerli ve yabancı yatırımcılardan oluşan 5 milyar dolarlık bir fonla ekonomiye can suyu olacağını belirtti.



Tamer Group bünyesinde 'Varlık Yönetim Şirketi' kuruldu. Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tamer, "2018 sonuna kadar yerli ve yabancı yatırımcılardan oluşan 5 milyar dolarlık bir fonla ekonomiye can suyu olacak. Şirket, fonu kredi ödemelerinde zorluk yaşayan şirketlerin tekrar ekonomiye kazandırılmasında kullanacak" dedi.



Tamer, 2018 yılı sonuna kadar 5 milyar dolarlık bir hacim oluşturmak istediklerini vurgulayarak bu konuda yurtdışı fonlarla görüşmeler yaptıklarını belirtti. Tamer, Paris, Frankfurt, Londra, Malta ve Lüksemburg'daki fonlarla bir araya geleceklerini söyleyerek, "Amacımız, şirketlerin iflaslarını engellemek. Fonların yatırımlarıyla reel sektöre katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu sayede istihdama da katkımız olacak. Öte yandan, reel sektörün rahatlaması ülkenin makro ekonomik dengelerine fayda sağlayacak" dedi. - İSTANBUL