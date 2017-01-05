FOMC, ADP, Hizmet Sektörü

Neredeyse tüm üyeler, ekonomik büyüme için tahminlerine yönelik yukarı yönlü risklerin arttığına işaret ettiler'. Fed yetkililerinin neredeyse tamamı, Trump'ın göreve geldikten sonra uygulayacağı politikaların zamanlaması, büyüklüğü ve bileşiminin belirsizliğine işaret ederek faiz oranlarını nasıl etkileyeceği konusunda karar vermek için çok erken olduğunu vurguladılar.

ABD Aralık ayı ADP tarım dışı istiham değişikliği ve ISM imalat dışı PMI'ı günün ana gündem maddelerini oluşturuyorlar. Aralık ayında ADP tarım dışı istihdam değişiminin 175 bin olarak gerçekleşmesi beklenirken; ISM imalat dışı PMI'ın da 56,8 seviyesine gerilemesi beklenmektedir.

