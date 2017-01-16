FOLKART başarıya duymuyor

Çalışmalar devam ediyor

Sakarya'da kurulduğu 1997 yılından bu güne birçok önemli projelere imza atan ulusal ve uluslararası alanda ilimiz ve ülkemiz adına yüzlerce birincilik ve çeşitli başarı ödülleri ile sahne gösterileri bulunan Sakarya Folklor Araştırma ve Tanıtma Derneği (FOLKART) Sakarya halk kültürüne yapmış olduğu çok önemli katkıları devam ediyor. Dernekçiliğin çeşitli zorlukları dernek yöneticilerini haklı olarak kamu kurum ve kuruluşlarla yerel yönetimlerle iş birliğine sevk etmek durumuyla karşı karşıya bırakmıştır. Sakarya Folklor Araştırma ve Tanıtma Derneği (FOLKART): başta Sakarya Valiliği olmak üzere, Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çatısı altında; Sakarya Balkan ve Kafkas Halk Dansları Topluluğu olarak çalışmalarını sürdürmeye başladı.

Morallerini bozmadılar, çalışmak için kira bedelini kendileri karşıladı

Konuyla ilgili bilgiler veren FOLKART yetkilileri; Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolleri kapsamında halk eğitimi merkezlerince de desteklendiğini dile getirdi. Yetkililer; açıklamalarında şu cümlelere yer verdi:"AFA Kültür Merkezi'nde çeşitli sosyal kültürel ve sanatsal kurslarla birlikte halk oyunları çalışmaları son derece verimli bir şekilde yürütülüyordu. Fakat AFA Kültür Merkezi'nin yıkılması sonucu halk oyunlarının çalışmalarını sürdürebilecekleri uygun bir alanın bulunamaması nedeniyle morallerini bozmadan idarecilerle birlikte girişimlerini sürdürmüşlerdir. Kira bedelini kendileri karşılayacağı uygun çalışma salonu bulunarak yeniden çalışmalara start verilmiş oldular.

Kapılarını Basın'a açtılar

FOLKART; kapılarını basına açarak, yoğun çalışan ekibin çalışma salonunda muhteşem performanslarına ve çalışma coşkusuna tanık oldu. Medya'nın karşısına çıkan topluluk sevinçlerini ve kendilerine sahip çıkılmış olmasından dolayı başta Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'a, Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne, Serdivan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne ve Sakarya Üniversitesi Vakıf Koleji Yönetimi'ne, Erenler Belediyesi'ne, özellikle teşekkürlerini ve şükranlarını sundu. Çalışma hedeflerini de açıklayan ekip; "23 Nisan Ulusal Egemenlik Uluslararası Festivali organize etmek, Serdivan Halk Eğitim Merkezi'nin yılsonu etkinliklerinde de sahne almak ve güzel sunumları gerçekleştirmek olduğunu bildirdi. Kurs dönemi sonrası ise Sakarya'yı ve Türkiye'yi yerel ulusal ve uluslararası çeşitli kültür sanat etkinliklerinde, kendilerine verilen desteklerinin hakkını vererek ilimizi başarılı bir şekilde temsil edeceklerinin sözünü veren ekip; Eğitmenleri Burak Kaya, Sunay Oguzhan ve Osman Kabataş'a ailelerine, Sakarya kamuoyuna ve provalarını izlemeye gelen İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz'a, Erenler Belediye Başkan Yardımcısı Ali Akdeniz'e ve FOLKART Başkanı Çileli'ye basın aracılığıyla teşekkürlerini sundu.