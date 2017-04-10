Foçalılar Atatürk'ü Özlem ve Minnetle Andı

Foçalılar, Ulu Önder Atatürk'ü, ilçelerini ziyaret edişinin 83. Yıldönümünde andı…

Anma etkinliğine Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, geçmiş dönem Foça Belediye Başkanları, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi Başkan Yardımcısı Levent Onan ve üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Foça Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında; garaj önünden başlayıp, Demokrasi Meydanı'na dek süren kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu'nun verdiği mini konser, duygulu anlar yaşattı.

Önde taşınan büyük Türk Bayrağı ve Atatürk posterinin ardında marşlar söyleyerek meydana ulaşan Foçalılar, Ulu Önderini büyük hasret ve minnetle andı.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi Başkan Yardımcısı Levent Onan, günün önemine ilişkin konuşmalarını yaptı.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ konuşmasında; 'Sayın Foçalılar ve Foça dostları, Ulu Önder Atamızın komutanlığında yapılan Kurtuluş Savaşı, bir askeri dehadır. Emperyalizme karşı verilen bu amansız, cesur yürekli mücadelenin sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bizlerde bu sayede, özgür ve bağımsız bir ülkenin fertleri olduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, tüm dünyaya haykırdığımız zaferimizdir. Kadını, yaşlısı, çocuğu, genci, her bir bireyiyle canla başla kazanılmıştır mücadelemiz. Asla cumhuriyetimizden vazgeçmeyeceğiz. Mücadele, sadece savaşarak vatan topraklarını kurtararak olmamıştır. Cephe savaşının dışında en büyük savaş başlamıştır. Cehaletle mücadele edilmiştir. Ulu Önderiz Atamız; ekonomi, sanayi, eğitim, kültür sanat seferberliği ilan etmiştir. Bu noktada da ülkemizin her bir vilayetini, ilçesini, karış karış dolaşmıştır. 9 Nisan 1934'de Foça'mızı ziyaret ederek, bizlere büyük bir onur hediye etmiştir. Bugün burada, bu onurun 83. yıl dönümünü anmak için birlikteyiz. Bu vesileyle basta Ulu Önderimiz Ata'mızı, kahraman şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, yüce hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Hoş geldin Atam! Foça'mıza sefalar getirdin, onur verdin. Katılımlarınıza teşekkür eder, Hayırlı aksamlar dilerim sevgili Foçalılar' dedi.