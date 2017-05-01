Foça'yı Bisikletle Turladılar

Bisikletli tur etkinliğine her yaştan çok sayıda bisiklet sever katıldı…

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Hayatı Emniyetle Pedalla Projesi' kapsamında; İzmir Klasik Otomobilciler Derneği'nin katılımı ve Foça Belediyesi'nin katkılarıyla, bisikletli tur etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Foça Garnizon Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, daire amirleri, İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muhsin Aydemir, Foça İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşları üyeleri, İzmir Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Murat Akarsu ve üyeleri ile her yaştan çok sayıda bisiklet sever katıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünden başlayıp, Foça'nın doğal ve tarihi güzellikleri içinde uzanan yollarda pedal basan bisiklet severler ve ardında klasik otomobil sürücüleri, Yeni Park Alanı'na ulaştı. Burada, büyük Türk Bayrağı açan katılımcılar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi. Klasik otomobillerin sergilendiği alanda ayrıca, Foça Belediyesi Gençlik Orkestrası mini bir konser verdi.

Keyifli bir günde bisiklet sürerek, hem eğlendiklerini, hem de spor yaptıklarını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 'Özgürlükler kenti Foça'da, böyle güzel etkinliklerde bir arada bulunabiliyorsak eğer, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şehitlerimize, gazilerimize ve göğsümüzde taşıdığımız Şehit Kahraman Trafik Polisi Fethi Sekin gibi bu ülke için canını veren tüm kahramanlarımıza büyük minnet borçluyuz. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Foça'yı çok seven İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Yasin Uğurtaş'a bu projeyi gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyorum'dedi.