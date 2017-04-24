Foça Yeryüzü Pazarı 5. Yaşını Kutladı

Yerel gelenekleri, yöresel beslenme biçimlerini korumak ve yerel üreticilere destek sağlamak için çalışmalar yapan Foça Yeryüzü Pazarı, 5. kuruluş yılını tamamladı.



Yerel gelenekleri, yöresel beslenme biçimlerini korumak ve yerel üreticilere destek sağlamak için 5 yıl önce kurulan Foça Yeryüzü Pazarının kuruluş yıl dönümü için kutlama programı düzenlendi. Programda Foça Bedia Midilli İlkokulu öğrencileri, Foça Yeryüzü Pazarı üreticileri eşliğinde Anadolu'nun geleneksel lezzeti 'Erişte' yemeğinin yapımını öğrendi. Kendileri için hazırlanan özel önlüklerini giyen çocuklar, neşe içinde 'Erişte' yapmak için kolları sıvadı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tayfun Özkaya ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşegül Ünver de, katılımcılara Slow Food ve temel ilkesi 'iyi-temiz-adil gıda' konusunda bilgiler verdi. Etkinlikte, Erişte ve yöresel ürünlerle yapılan yemekler alandakilere ikram edilerek yemek tarifleri de paylaşıldı.



Yeryüzü Pazarının Foça için çok kıymetli bir değer olduğunun belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, şöyle konuştu:



"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında yeryüzü pazarımızın 5. yılını çocuklarımızla birlikte kutlamanın sevinci içindeyiz. Foça Yeryüzü Pazarımızın oluşturulmasında çok emeği geçen, bizim reflekslerimizi harekete geçiren dostlarımız var. Slow Food Foça Zeytindalı Lideri Gül Girişmen'e, ekibine ve üreticilerimize çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Kuruluş serüvenimizin ardından 5 Yıl önce 'Yeryüzü Pazarı-Earth Market' unvanını kazandık. O zaman, tüm dünyadaki 28., Asya'daki 4. ve Türkiye'deki tek yeryüzü pazarıydık. 2014 yılında İtalya'da yapılan yeryüzü pazarları sıralamasında Dünya 1.'si olarak seçildik. O günden bu güne önemli başarılar elde ediyoruz. O kadar önemli bir medeniyet ve coğrafyada yaşıyoruz ki, sahip olduğumuz gelenekleri ve geleneksel tatları gelecek kuşaklara aktarmak amacındayız. Her Pazar günü yaz-kış demeden pazara gelip, Foça Yeryüzü Pazarı'na hayat veren değerli üreticilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.



Yeni Park Alanındaki yapılan kutlamaya ayrıca, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Garnizon Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Foça Belediyesi meclis üyeleri, 2. yılını kutlamaya hazırlanan Şile Yeryüzü Pazarı'nın Lideri Fatma Can Denizci, Emiralem, Ödemiş, Seferihisar, Şile ve Tire Slow Food Birliklerinden gelen üretici konuklar, Slow Food gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR