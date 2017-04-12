Foça, Tarım Fuarı'na Katıldı

Türkiye'nin Tarım ve Hayvancılık sektörünün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen 'Expomen Agro-Hayvancılık, Et ve Süt, Tarım, Çiftlik Makina, Ekipman ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışı, Menemen-Gölpark'ta yapıldı.

Foça Belediyesi'nin açtığı Foça standında, ilçede faaliyet gösteren firmaların ürünleri sergileniyor ve çalışmaları hakkında bilgiler veriliyor.

Foça Belediyesi öncülüğünde, Foça Ziraat Odası Başkanlığı'nın katkılarıyla; Foça Yoğurt, Avni Yavuz, Topaz Bağları, Taşköy ve Foça Et Dünyası firmalarının katılımıyla oluşturulan stant, fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgisini gördü.

170 firmanın katılımıyla 12-16 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen fuar; çiftçilerin ve tarımsal sanayi ile uğraşan sanayicilerin yeni teknolojilerle tanışmasını sağlayacak. İzmir'deki tarım ve hayvancılık sektörünün önde gelen merkezleri arasında yer alan Menemen'de düzenlenen fuar, yeri işbirliklerinin oluşmasına ortam yaratacak.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, fuarın Foçalı üreticilere faydalar getireceğine inandığını belirterek, tüm çiftçilere ve üreticilere bereket ve kolaylıklar diledi.