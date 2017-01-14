Foça'nın Taekwondo Antrenörü, Avrupa Şampiyonası'nda Görev Yapacak

Foça Belediye Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü Recep Başkan, Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Hakem Semineri'ne katıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, 5-8 Ocak 2017 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Hakem Semineri'nde, 17 ülkeden toplam 45 ve Türkiye Taekwondo Milli Takımımız adına 5 hakem yer aldı.

Seminere katılan hakemlerimiz, İzmir'den Recep Başkan ve Nesibe Altun, İstanbul'dan Hülya Pervin Birol, Aydın'dan Güler Gençtürkoğlu ve Sinop'tan Barış Tosun, Mayıs ayında Yunanistan'ın Rodos kentinde yapılacak olan 'Taekwondo Poomsae Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacaklar.

Hakemlerimiz, Avrupa Şampiyonası öncesi Mart ayında gerçekleştirilecek olan 'Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda Baş Hakem olarak görev yaparak, Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan sporcularımıza katkıda bulunacaklar.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 'Uluslararası turnuvalarda edindiği tecrübelerini Foça Belediye Sporlu gençlerimize de aktaran ve çok iyi örnek olan, Taekwondo Antrenörümüz Recep Başkan'ı gönülden kutluyor, daha nice başarılar diliyoruz' dedi.