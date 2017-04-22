Foça'nın Efsane Tatil Köyü 'Yeniden Faaliyete Geçsin' Önerisi

İzmir'in Foça ilçesinde, 1967 yılında kurulan ve 3 milyon turist getiren ve 3 bine yakın kişiye istihdam sağlayan, halk arasında Fransız Tatil Köyü olarak bilinen Foça Club Med, bir konferansla hatırlanırken, katılımcılar tatil köyünün yeninden faaliyete geçirilme görüşünde birleşti.



1967 yılında, Foça Club Med Tatil Köyü'nün kurulması için emek vermiş, eski müsteşar ve turizmci Mukadder Sezgin, Foça Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi işbirliği ile düzenlenen 'Foça Club Med Tatil Köyü: Kuruluş Öncesi ve Sonrası' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Katılımcıları 51 yıl öncesine götüren Sezgin, tatil köyünün kuruluşunun detayları ve Fransız yatırımcıların benimsediği turizm anlayışı hakkında önemli bilgiler aktardı. Foça Club Med Tatil Köyü düşüncesinin, insanın doğa ve güneşle bütünleşmesini amaçlayan, çevreyle ilgili, doğaya saygılı bir turizm faaliyetinin ürünü olarak ortaya çıktığını belirten Mukadder Sezgin, "Foça, iklimi ve doğasıyla olduğu kadar, Fransa'yla olan tarihsel bağları dolayısıyla da büyük ilgi çekti. Fransız turizmciler, Foçalı çiftçiler ve köylülerle sohbet etti. Yöre hakkında detaylı bilgiler aldı. Tatil köyünü, doğaya uyumlu, tabiata sığacak ve sığınacak bir mimari anlayışla inşa etti. 50 yıl önce kurulan Foça Club Med, Foça'nın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde büyük rol oynadı. Foçalı çalışanlar, bu sayede çeşitli meslekler öğrendi ve dünyayı gördü. Bu bakımdan Foça Club Med, çok güzide ve herkeste iyi hatıralar bırakmış bir tesistir. Çürütülmeye bırakılması, tarihe karşı büyük bir ayıptır" dedi.



"Faaliyete geçirilemedi; ancak çabamız kararlılıkla sürmektedir"



Kurulduğu 1967 yılından kapatıldığı 2005 yılına dek, Foça'ya 3 milyon turist getiren ve 3 bine yakın kişiye istihdam sağlayan, halk arasında Fransız Tatil Köyü olarak bilinen'Foça Club Med'in, Türkiye'deki modern turizm faaliyetlerinin öncüsü ve büyük bir efsane olduğuna değinen Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da, "Gerekli tüm çabaları ve gayretleri göstermemize karşın bugüne dek, ne yazık ki bürokratik engeller sebebiyle yeniden faaliyete geçirilemedi; ancak çabamız kararlılıkla sürmektedir" dedi.



Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediyesi meclis üyeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Metin Kozak, Turizm Danışma Foça Şube Müdürü Samir Büyükkaya, Foça Kent Konseyi Başkanı Orhan Gürer, STK temsilcileri, turizmciler, akademisyenler, öğrenciler ve Foçalılar katıldı. - İZMİR